Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 6 січня дороги Львівщини огорнуть туман та ожеледиця. Вдень очікують невеликий дощ.

На Львівщині 6 січня очікують небезпечні природні явища – ожеледицю та туман. Рівень небезпеки – "жовтий". Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області 6 січня

Синоптики передбачають, що 6 січня на Львівщині вдень місцями пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вночі та вранці місцями дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 метрів.

Вітер південного напрямку, помірний. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Синоптики прогнозують, що на Львівщині вночі 6 січня температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують туман та ожеледицю на дорогах Львівщини 6 січня. Тому потрібно бути максимально обережними під час руху. Водіям слід вмикати фари та обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати. Пішоходам, своєю чергою, слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише пішохідними переходами.