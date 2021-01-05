Туман та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 6 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 6 січня дороги Львівщини огорнуть туман та ожеледиця. Вдень очікують невеликий дощ.
На Львівщині 6 січня очікують небезпечні природні явища – ожеледицю та туман. Рівень небезпеки – "жовтий". Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області 6 січня
Синоптики передбачають, що 6 січня на Львівщині вдень місцями пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Вночі та вранці місцями дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 метрів.
Вітер південного напрямку, помірний. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Синоптики прогнозують, що на Львівщині вночі 6 січня температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.
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