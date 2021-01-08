Синоптики львівського гідрометцентру передбачають, що 9 січня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Дороги Львівщини огорнуть туман та ожеледиця.

Погоду на Львівщині 9 січня визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Істотних опадів не передбачається. Про це повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 9 січня

Синоптики прогнозують, що у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачають.

Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця. Погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

Вітер – західний, вночі 3 – 8 метрів за секунду, а вдень він посилиться до 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики передбачають, що вночі 9 січня температура на Львівщині коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 9 січня дороги Львівщини вкриє ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними під час руху та дотримуватись простих правил.