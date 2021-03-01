Туман та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 2 березня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 2 березня Львівщину огорне слабкий туман. Дороги Львова та області залишаться вкритими ожеледицею.

На Львівщині 2 березня погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону з центром над Румунією. У Львові та області стане дещо тепліше.

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Прогноз погоди у Львові та області на 2 березня

Синоптики прогнозують, що 2 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують. Вітер – західний: вночі 5 – 10 метрів за секунду, а вдень 9 – 14 метрів за секунду.

Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман, а дороги вкриє ожеледиця. Тож водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними під час руху.

Вночі температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 6 до 11 градусів тепла.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу