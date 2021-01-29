Туман та сніг: прогноз погоди у Львові й області на 30 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 30 січня вночі у Львові та області падатиме сніг, який вдень зміниться дощем. Дороги Львівщини огорнуть туман та ожеледиця.
Джерело: Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 30 січня – сніг, пориви штормового вітру та ожеледицю. Рівень небезпеки – "жовтий".
Цікаво У Львові через зйомки серіалу "Кава з кардамоном" перекриватимуть вулиці: деталі
Прогноз погоди на Львівщині на 30 січня
Погоду у Львові та Львівській області 30 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Заходом України. На Львівщині буде хмарно з проясненнями.
Вночі часом падатиме сніг, а вдень – мокрий сніг та дощ. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман. Погіршення видимості становитиме 500 – 1000 метрів.
Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень подекуди будуть пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі температура у Львові та області коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів тепла. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Поділитися новиною