Туман та сніг: прогноз погоди у Львові й області на 30 січня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 30 січня вночі у Львові та області падатиме сніг, який вдень зміниться дощем. Дороги Львівщини огорнуть туман та ожеледиця.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 30 січня – сніг, пориви штормового вітру та ожеледицю. Рівень небезпеки – "жовтий".

Цікаво У Львові через зйомки серіалу "Кава з кардамоном" перекриватимуть вулиці: деталі

Прогноз погоди на Львівщині на 30 січня

Погоду у Львові та Львівській області 30 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Заходом України. На Львівщині буде хмарно з проясненнями.

Вночі часом падатиме сніг, а вдень – мокрий сніг та дощ. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман. Погіршення видимості становитиме 500 – 1000 метрів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень подекуди будуть пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі температура у Львові та області коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів тепла. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Синоптики попереджають, що 30 січня дороги Львівщини огорнуть туман та ожеледиця. Тому водіям та пішоходам необхідно бути максимально уважними під час руху. Це може зберегти ваше здоров'я та життя.