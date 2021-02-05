Туман та сніг: прогноз погоди у Львові та області на 6 лютого
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що дороги Львівщини 6 лютого огорне туман та ожеледиця. Подекуди падатиме невеликий сніг.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах Львова та області. Погіршення видимості у тумані становитиме 500 – 1000 метрів.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 6 лютого
На Львівщині 6 лютого місцями падатиме невеликий сніг. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани.
Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вітер північно-східний, слабкий. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів морозу, а вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.
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