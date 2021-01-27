Побудують вітроелектростанцію за 72 мільйони євро: турки інвестують у новий проєкт на Львівщині

Турецька компанія "Атлас Глобал Енерджі" планує побудувати на території Славської та Козівської ОТГ вітрову електростанцію. У реалізацію проєкту хочуть інвестувати близько 72 мільйонів євро.

Джерело: ZAXID.NET

Майбутня вітрова електростанція буде мати потужність 60 мегаватів. Її планують ввести в експлуатацію у серпні 2022 року.

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Що відомо про будівництво вітроелектростанції на Львівщині

Під час зустрічі з керівництвом ЛОДА 27 січня представник турецької компанії "Атлас Глобал Енерджі" в Україні Святослав Жмуцький розповів, що компанія планує інвестувати у будівництво вітроелектростанції на території Славської та Козівської ОТГ. Проєкт передбачає будівництво ВЕС, яка складатиметься з 16 вітрових турбін. Також під час будівництва вітроелектростанції планують відреконструювати під'їзну дорогу від села Тухолька безпосередньо до ВЕС. Електростанцію під'єднають до підстанції "Лавочне-Т", яка належить Укрзалізниці.

На цей рік ми плануємо провести реконструкцію під'їзної дороги протяжністю орієнтовно 6 кілометрів, прокласти траншеї та кабелі від нашої підстанції до підстанції "Лавочне-Т", фундаменти для турбін, почати тендерні процедури для реконструкції підстанції. На наступний рік плануємо установку вітрових турбін, завершення реконструкції підстанції та отримання дозвільної документації щодо пусконалагоджувальних робіт,

– розповів Жмуцький.

Представник компанії додав, що попередній обсяг інвестицій суто у вітрову електростанцію, без допоміжної інфраструктури, складе понад 40 мільйонів євро. Також інвестори додатково вкладатимуть гроші у будівництво дороги. Так, реалізація проєкту коштуватиме близько 72 мільйонів євро. Вітроелектростанцію побудують біля сіл Верхнячка, Жупани та Лавочне. Вона матиме площу близько 16 гектарів. Будівельні роботи планують розпочати у квітні – травні 2021 року.

У Львівській облдержадміністрації пообіцяли здійснювати супровід проєкту на усіх етапах будівництва. Меморандум щодо будівництва ВЕС у ЛОДА підписали ще у 2016 році.

Компанія "Атлас Глобал Енерджі" працює у секторі відновлювальної енергетики понад 15 років. Вона вже побудувала 8 вітрових електростанцій у Туреччині й 3 гідроелектростанції у Грузії та Туреччині. Загальна потужність вітрових електростанцій становить 400 мегаватів, а ГЕС – 160 мегаватів. Кількість споживачів – близько 2 мільйонів людей.