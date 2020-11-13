У Львові не вводитимуть карантин вихідного дня. Виконком мерії скасував вихідні дні у суботу та неділю для закладів харчування й спортзалів. До 30 листопада усі львівські заклади зможуть працювати у звичному режимі.

Львівська мерія відмовилась вводити карантин вихідного дня. Виконком міськради прийняв рішення, що до 30 листопада субота та неділя будуть робочими днями для закладів громадського харчування. Про це у фейсбуці повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Відтепер у Львові субота та неділя – робочі дні для ресторанів та кафе

Мер міста розповів, що до кінця листопада заклади харчування можуть працювати в суботу та неділю у звичному режимі, бо у місті тепер немає вихідних.

До 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю,

– заявив Садовий.

Міський голова додав, що якщо хтось намагатиметься заважати працювати львівським закладам харчування, потрібно показати рішення виконкому про скасування вихідних у місті та звернутись на гарячу лінію за телефоном 1580. У вихідні дні на гарячій лінії Львова дзвінки прийматимуть юристи мерії, які допоможуть врегулювати усі конфлікти.



Виконком прийняв рішення про відміну вихідних до 30 листопада / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового