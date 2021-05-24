Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду.
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Зловмисник вбив 50-річного чоловіка
- Увечері 24 лютого 2021 року у центрі Дрогобича зловмисник зустрів свою 24-річну знайому та 50-річного місцевого жителя.
- Без будь-якої вагомої причини чоловік завдав потерпілому 7 ударів ножем у шию, груди, живіт та спину.
- 50-річний дрогобичанин отримав важкі поранення та помер на місці.
- Після цього, скориставшись ситуацією, зловмисник вкрав з кишені жертви мобільний телефон.
Зловмисник вбив чоловіка без причини / Фото Львівської облпрокуратури
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Правоохоронці завершили досудове розслідування
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, та грабежі. Наразі правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.
Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.
Чоловік завдав загиблому кількох ударів ножем / Фото Львівської облпрокуратури
Зловмисник вкрав у чоловіка телефон / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці завершили проводити розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
Обвинувальний акт скерували до суду / Фото Львівської облпрокуратури