Кілька ударів ножем без причини: у Дрогобичі 27-річного чоловіка судитимуть за вбивство – фото

24 травня 2021 , 09:34
Читать новость на русском

Джерело:

Львівська облпрокуратура

У центрі Дрогобича 27-річний чоловік без причини вбив 50-річного місцевого жителя. Він завдав загиблому кількох ударів ножем у шию, живіт та спину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду.

До теми Жорстоко побив та забрав сумку: на Львівщині затримали 24-річного грабіжника – фото

Зловмисник вбив 50-річного чоловіка

  • Увечері 24 лютого 2021 року у центрі Дрогобича зловмисник зустрів свою 24-річну знайому та 50-річного місцевого жителя.
  • Без будь-якої вагомої причини чоловік завдав потерпілому 7 ударів ножем у шию, груди, живіт та спину.
  • 50-річний дрогобичанин отримав важкі поранення та помер на місці.
  • Після цього, скориставшись ситуацією, зловмисник вкрав з кишені жертви мобільний телефон.


Зловмисник вбив чоловіка без причини / Фото Львівської облпрокуратури

Зауважте На Львівщині затримали хлопця, який стріляв у поліцейських та лісничих

Правоохоронці завершили досудове розслідування

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, та грабежі. Наразі правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.

Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.


Чоловік завдав загиблому кількох ударів ножем / Фото Львівської облпрокуратури


Зловмисник вкрав у чоловіка телефон / Фото Львівської облпрокуратури


Правоохоронці завершили проводити розслідування / Фото Львівської облпрокуратури


Обвинувальний акт скерували до суду / Фото Львівської облпрокуратури

Автор: Ольга Котів