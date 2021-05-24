Кілька ударів ножем без причини: у Дрогобичі 27-річного чоловіка судитимуть за вбивство – фото

У центрі Дрогобича 27-річний чоловік без причини вбив 50-річного місцевого жителя. Він завдав загиблому кількох ударів ножем у шию, живіт та спину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Зловмисник вбив 50-річного чоловіка

Увечері 24 лютого 2021 року у центрі Дрогобича зловмисник зустрів свою 24-річну знайому та 50-річного місцевого жителя.

Без будь-якої вагомої причини чоловік завдав потерпілому 7 ударів ножем у шию, груди, живіт та спину.

50-річний дрогобичанин отримав важкі поранення та помер на місці.

Після цього, скориставшись ситуацією, зловмисник вкрав з кишені жертви мобільний телефон.



Зловмисник вбив чоловіка без причини / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці завершили досудове розслідування

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, та грабежі. Наразі правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.

Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.



Чоловік завдав загиблому кількох ударів ножем / Фото Львівської облпрокуратури



Зловмисник вкрав у чоловіка телефон / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці завершили проводити розслідування / Фото Львівської облпрокуратури



Обвинувальний акт скерували до суду / Фото Львівської облпрокуратури