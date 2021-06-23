Раніше на території Митрополичих садів розміщувалась вежа Львівської філії концерну РРТ. Проте її демонтували.

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Митрополичі сади намагались захопити

Прессекретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк повідомив, що 22 червня була спроба рейдерського захоплення Митрополичих садів. Представники Концерну РРТ стягнули туди військову техніку.

Прикро, що до реалізації цих планів, використовують військовослужбовців і машини військової спецтехніки в час, коли країна перебуває в стані війни,

– зазначив Дроздяк.

За його словами, ймовірно комусь не до вподоби, що Митрополитські сади стали відкритим для гостей та громади Львова. Ця земельна ділянка перебуває під охороною ЮНЕСКО. За ухвалою сесії Львівської міськради, її надали в постійне користування Церкви. На цій землі діє обмеження на капітальне будівництво та огородження.

"Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ отримала земельну ділянку для обслуговування нижніх Митрополичих садів та прилеглої території комплексу собору Святого Юра і влаштування парково-рекреаційної зони загального користування", – додав Дроздяк.

Після розмови з представниками мерії, військова техніка поїхала.



УГКЦ звинуватила концерн РРТ у рейдерстві / Фото Павла Дроздяка

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Концерн поки не відреагував на заяву УГКЦ

За інформацією ZAXID.NET, представники концерну РРТ поки ніяк не прокоментували ймовірне рейдерське захоплення Митрополичих садів. На його офіційному сайті та в соцмережах досі не опублікували офіційної заяви щодо цього випадку.

"Сьогодні був важкий день для всіх, є багато запитань і речей, які потрібно з'ясовувати. Але хочеться подякувати команді небайдужих, які допомогли відстояти правду, – представникам курії, Львівської міської ради, які втрутились в цей процес", – зазначив Дроздяк.

Зауважте! Святоюрська гора – це комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму з'явився у 1762 – 1771 роках. Під час свого візиту до Львова у Митрополичих палатах святоюрського комплексу жив Святий Папа Іван Павло II.



До Митрополичих садів приїхала військова техніка / Фото Павла Дроздяка



Митрополичі сади перебувають під охороною ЮНЕСКО / Фото Павла Дроздяка