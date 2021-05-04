В Укравтодорі розповіли, коли відбудують міст, який обвалився на Львівщині

В Укравтодорі заявили, що міст через річку Західний Буг біля села Гайок Львівської області не ремонтували 61 рік. Після нещодавного обвалу його планують відбудувати у "максимально короткі терміни".

Деталі від Укравтодору

В автомобільній службі доріг заявили, що міст перебував у передаварійному стані понад 5 років. У 2020 році споруду внесли до списку Національної програми відновлення мостів.

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Реконструкція мосту була запланована на 2021 рік. В Укравтодорі запевнили, що роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці.

У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ СІНК ПЛЮС МІКК. Орієнтовна вартість реконструкції – 74 мільйони гривень,

– розповіли в Укравтодорі.

Там наголосили, що проєкт реконструкції вже найближчим часом представлять техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ.

"Вже після цього оперативно визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи", – мовиться у повідомленні.

Як організували об'їзд дороги

У напрямку зі Львова:

На в'їзді у Кам'янка-Бузьку слід повернути ліворуч і їхати у напрямку міста Великі мости.

Далі – дорогою Р-15 до Червонограда, а звідти дорогою Т-14-10 до Радехова.

У зворотному напрямку схема руху – аналогічна.

До речі, в Укравтодорі додали, що у 2020 році була подібна ситуація – тоді обвалився міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області.

За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно,

– запевнили у службі доріг.

Зауважимо, в Україні негайного ремонту потребують 895 штучних споруд. З них 169 – вже у передаварійному стані. Основна причина є у відсутності належного фінансування й ігноруванні проблеми.