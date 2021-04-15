Український бізнесмен зі США пожертвує 4 мільйони доларів на нову дитячу лікарню у Львові

У Львові планують побудувати сучасний Центр матері та дитини. Інвестором стане американець, засновник і СЕО компанії "Віннер Груп Україна" Іван Гинянський, батьки якого є українськими емігрантами.

Будівництво Центру матері та дитини розпочнеться до кінця 2021 року. Його планують створити неподалік лікарні швидкої медичної допомоги.

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У Львові побудують сучасний Центр матері і дитини

Секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак повідомив у телеграмі, що у Львові планують побудувати новий сучасний медзаклад.

Львів отримав неперевершену пропозицію. В найближчі 2 роки маємо шанс збудувати новий, суперсучасний медичний заклад – Центр матері та дитини. Інвестором хоче стати успішний в Україні та США підприємець, українець за походженням,

– розповів секретар ЛМР.

За словами Лопачака, для початку робіт потрібно отримати дозвіл мерії на будівництво поруч з лікарнею ШМД.

"Відповідну ухвалу депутатський корпус розгляне на сесії вже 22 квітня. Сподіваюся на одноголосну підтримку. Мало кому і коли така можливість трапляється. Мусимо реалізувати", – підсумував Лопачак.

Центр матері і дитини стане унікальним медзакладом

Ініціатором будівництва центру став генеральний директор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук. Він розповів, що новий Центр матері і дитини стане унікальним лікувальним закладом на Заході Україні.

"Високоспеціалізовану медичну допомогу там отримуватимуть передчасно народжені діти, діти із вродженими вадами, а також матері з екстрагенітальними патологіями", – додав медик.

Самчук зазначив, що заклад такого ж рівня є лише у Києві – це Інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Наразі саме туди їдуть жінки з усієї України з найскладнішими патологіями вагітності чи плоду. Проте навіть там немає дитячої кардіохірургії, яка буде у львівському Центрі матері і дитини.

"У нас щороку в Україні народжується 5 тисяч дітей з вродженими вадами серця. Третину з них, не маючи обладнання, виписують із пологових без діагнозу і до 800 малюків, на жаль, через це помирають", – розповів директор лікарні ШМД.

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Що планують облаштувати у Центрі матері та дитини

Самчук зазначив, що у центрі буде антинатальна хірургія, тобто вади плоду коригуватимуть ще до народження, в утробі матері.

Звісно, Центр матері і дитини буде мати сучасне пологове відділення і неонатологію. Важливо, що і народження, і виходжування дітей – включно із хірургічними втручаннями – буде відбуватися в одній будівлі,

– розповів медик.

Самчук додав, що з появою центру та сучасних медтехнологій, які там застосовуватимуть, смертність серед дітей з вродженими патологіями знизиться. За словами лікаря, новий медзаклад доцільно побудувати, адже дитячі лікарні не дублюватимуть одна одну, а лише доповнюватимуть.

Будівництво центру розпочнуть у 2021 році

Директор лікарні ШМД розповів, що роботи над проєктуванням корпусу Центру матері та дитини розпочнуться вже у 2021 році.

"Центр потребуватиме високоякісної діагностики та фахівців різних галузей, які 24/7 є в пішій доступності в Лікарні швидкої медичної допомоги", – зазначив Самчук.

Загальна площа будівлі становитиме орієнтовно 5 тисяч квадратних метрів. Там розмістять 129 ліжкомісць. У центрі створять приймальне та пологове відділення, відділення сумісного перебування матері та дитини, операційний блок, відділення дитячої кардіохірургії, відділення дитячого стаціонару, центр неонатології та інші.

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Інвестором стане виходець з України Іван Гинянський

Самчук розповів, що інвестором є американець, засновник і СЕО компанії "Віннер Груп Україна" Іван Гинянський.

Він готовий вкласти 4 мільйони доларів особистих коштів, щоб профінансувати проєкт. Батьки пана Гинянського – вихідці із Західної України, які у 30-х роках змушені були емігрувати до США,

– додав медик.

За словами Самчука, такий подарунок Львову Гинянський вирішив зробити на честь своєї матері – українки Катерини Радик-Гинянської.

"І ми за це йому дуже вдячні. Адже з його допомогою жінки та діти зі Львова і всієї Західної України отримають доступ до найкращих світових медичних технологій, які збережуть їм здоров'я і життя" – підсумував медик.

Іван Гинянський не вперше жертвує гроші на розвиток дитячої медицини у Львові. У 2018 році він інвестував близько 2 мільйонів євро на реконструкцію і закупівлю обладнання у неонатальному центрі ЛОКЛ.