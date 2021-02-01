"Українська Галицька Партія" відкликає своїх депутатів з Львівської облради. Причиною цьому стала коаліція депутатів УГП в ЛОР з народними обранцями з фракцій "Європейська Солідарність", "За Майбутнє", "Свобода", "Народний Рух України", "Батьківщина" та "Слуга Народу", серед яких є одіозні особи з корупційною репутацією.

Джерело: "Українська Галицька Партія"

Депутати Львівської облради від УГП не виконали рішення політради партії та підписали меморандум, який був коаліційною угодою для створення більшості в ЛОР. Наслідком цього стало виключення з "Української Галицької Партії" керівника фракції у ЛОР, його заступника і членів ради Львівської обласної організації.

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Чому УГП не хотіла створювати коаліцію в ЛОР

За словами пресслужби УГП, метою створення партії було утвердження України як держави, "української за суттю та європейської за цінностями". Ці цінності є пріоритетними для УГП. Для цього у партії обирають політраду – колективний керівний орган, рішення якого є обов’язковими для всіх партійців.

Політрада УГП застерегла новообраних депутатів Львівської облради від створення коаліцій з політсилами, у складі яких є "одіозні особи, що дискредитували себе за попередні роки й були причетними до розкрадання майна та грошей громад". Зокрема, УГП не хотіла створювати коаліцію з фракціями "Європейська Солідарність", "За Майбутнє", "Свобода", "Народний Рух України", "Батьківщина" та "Слуга Народу".

На жаль, депутати ЛОР від УГП не виконали рішення політради й підписали меморандум, який фактично є коаліційною угодою для створення більшості в ЛОР. Відразу після підписання меморандуму новостворена більшість одностайно проголосувала за кандидатуру голови та заступників ЛОР,

– розповіли у пресслужбі.

Усі ці події супроводжувались домовленостями, які "цинічно зневажили прийнятий порядок таємного голосування". Саме тому політрада звернулася до депутатів та членів ради ЛОР від УГП з вимогою відкликати свої підписи під меморандумом.

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Чому УГП відкликала своїх депутатів

Депутати від УГП у Львівській облраді проігнорували прохання політради. Тому керівника фракції УГП у ЛОР, його заступника і членів ради Львівської обласної організації виключили з партії.

"На даний час депутати ЛОР від УГП перебувають в коаліції з депутатами, серед яких є одіозні особи з корупційною репутацією. Ігнорування колишніми членами партії рішень Політради УГП стало доконаним фактом", – додали у пресслужбі.

Саме тому "Українська Галицька Партія" ініціювала відкликання депутатів ЛОР від УГП у грудні 2021 року.