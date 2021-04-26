Віз майже мільйон гривень: українські митники вилучили у поляка кругленьку суму – фото
Українські митники вилучили валюти на майж мільйон гривень / Державна митна служба України
Працівники Галицької митниці 25 квітня вилучили у поляка валюти майже на мільйон гривень. Чоловік її не задекларував, тож невдовзі справу скерують до суду.
Джерело:Державна митна служба України
Інцидент трапився у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Чоловікові може загрожувати штраф та конфіскація готівки.
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Митники вилучили майже мільйон гривень
- Митники 25 квітня у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" вилучили у 56-річного громадянина Польщі понад 76 тисяч злотих та майже 9 тисяч англійських фунтів.
- Чоловік віз готівку, яка, за курсом Нацбанку, становить майже 1 мільйон гривень.
- Він прямував до Польщі за кермом свого легкового автомобіля.
- Для перетину кордону водій обрав смугу руху "зелений коридор".
- Під час митного контролю він не надав дозволу на переміщення готівки й письмово її не задекларував.
- Тож митники склали на поляка протокол за "порушення порядку проходження митного контролю" у "зеленому коридорі".
- Валюту вилучили, а справу невдовзі скерують до суду.
- За таке правопорушення чоловікові може загрожувати 1700 гривень штрафу та конфіскація готівки.
Поляк перевозив майже мільйон гривень / Фото Галицька митниця
Митники вилучили гроші / Фото Галицька митниця
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