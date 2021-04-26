Віз майже мільйон гривень: українські митники вилучили у поляка кругленьку суму – фото

Працівники Галицької митниці 25 квітня вилучили у поляка валюти майже на мільйон гривень. Чоловік її не задекларував, тож невдовзі справу скерують до суду.

Інцидент трапився у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Чоловікові може загрожувати штраф та конфіскація готівки.

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Митники вилучили майже мільйон гривень

Митники 25 квітня у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" вилучили у 56-річного громадянина Польщі понад 76 тисяч злотих та майже 9 тисяч англійських фунтів.

Чоловік віз готівку, яка, за курсом Нацбанку, становить майже 1 мільйон гривень.

Він прямував до Польщі за кермом свого легкового автомобіля.

Для перетину кордону водій обрав смугу руху "зелений коридор".

Під час митного контролю він не надав дозволу на переміщення готівки й письмово її не задекларував.

Тож митники склали на поляка протокол за "порушення порядку проходження митного контролю" у "зеленому коридорі".

Валюту вилучили, а справу невдовзі скерують до суду.

За таке правопорушення чоловікові може загрожувати 1700 гривень штрафу та конфіскація готівки.

За українським законодавством, без декларування громадянам можна перевозити через кордон не більше ніж 10 тисяч євро. Якщо сума перевищує 10 тисяч євро, за дійсним курсом, її обов'язково потрібно письмово задекларувати у повному обсязі.



Поляк перевозив майже мільйон гривень / Фото Галицька митниця

Митники вилучили гроші / Фото Галицька митниця