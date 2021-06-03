Тендер проведуть через платформу публічних закупівель Prozorro. Схожий сортувальний центр планують побудувати й в Івано-Франківську.

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Укрпошта оголосила тендер на будівництво 2 сортувальних центрів

Укрпошта шукає підрядника, який побудує у Львові та Івано-Франківську масштабні сортувальні центри. До участі у тендері запрошують компанії з досвідом реалізації проєктів будівництва нежитлових приміщень.

Подати заявку на участь у тендері можна до 27 червня. Орієнтовно вартість будівництва "HUB_Lviv" становить 52 мільйони доларів, а "Depot_Ivano-Frankivsk" – 13 мільйонів доларів. Спорудити сортувальні центри планують до кінця 2031 року. Гроші, необхідні на реалізацію проєкту у Львові – це кредити ЄБРР, ЄІБ та Укрпошти.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що сортувальний центр у Львові матиме площу 8 гектарів, а в Івано-Франківську – 3 гектари.

Це перший крок у стратегічно важливому проєкті, оскільки планується, що Львів не лише стане центром, який відповідатиме за логістику Західної України, але і буде сполучною ланкою із Європою,

– додав Смілянський.

За його словами, оновлені сортувальні центри дозволять суттєво скоротити терміни доставки. А це надважливий критерій оцінки якості роботи Укрпошти.

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Тендери проведуть через Рrozorro

Смілянський зазначив, що традиційно тендери на будівництво сортувальних центрів проводять на майданчику Рrozorro. Усі компанії, які підходять заявленим критеріям, можуть взяти у них участь.

У підрядника повинні бути джерела фінансування на суму не менше 100% очікуваної вартості будівництва,

Переможець тендеру повинен мати досвід завершення проєктів будівництва об'єктів нежитлового призначення,

У підрядника повинне бути право власності, користування або оренди земельної ділянки, до завершення якого залишилось не менше 10 років.

Окрім того, земля має розташовуватись у межах Львова та Івано-Франківська або на відстані не більше ніж 15 кілометрів від них.

Переможець тендеру, котрий запропонує найвигіднішу пропозицію, укладе договори з Укрпоштою. З підрядником компанія співпрацюватиме за одним з двох варіантів:

Укладання інвестиційного договору . Тоді переможець тендеру здійснюватиме проєктування та будівництво. Після цього він введе об'єкти в експлуатацію та оформить на них право власності за АТ "Укрпошта". Своєю чергою, компанія прийме об'єкт в експлуатацію та оплатить його вартість.

. Тоді переможець тендеру здійснюватиме проєктування та будівництво. Після цього він введе об'єкти в експлуатацію та оформить на них право власності за АТ "Укрпошта". Своєю чергою, компанія прийме об'єкт в експлуатацію та оплатить його вартість. Укладання договору оренди та договору купівлі-продажу нерухомого майна. У цьому випадку Укрпошта орендуватиме побудовані переможцем тендеру сортувальні центри. Пізніше компанія викупить ці об'єкти за договору купівлі-продажу з наступним переоформленням права власності.

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Що буде у новому сортувальному центрі

Укрпошта планує побудувати цілодобовий автоматизований сортувальний центр зі складами. Там працюватимуть майже 500 людей. Щодоби тут прийматимуть приблизно 70 вантажівок із товарами.

Сортувальний центр у Львові складатиметься з головної складської будівлі із вбудованим адміністративним блоком, 3 контрольно-пропускних пунктів та автотранспортного цеху. Також тут створять майданчики для відстою вантажівок, стоянку та автосервіс – шиномонтаж, автомийку та АЗС.

На території львівського сортувального центру буде власна станція розподілення газу, споруди для очищення каналізаційних стоків, трансформаторна підстанція та генераторна установка. Будівлі центру забезпечать усіма системами безпеки

Коли центр почне працювати, Укрпошта планує продати свої будівлі у Львові, адже вони стануть непотрібними. Точну дату проведення аукціону на Prozorro оголосять наприкінці червня. Всі деталі тендерів можна дізнатися за посиланням.