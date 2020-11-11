В Укрзалізниці вирішили запустити ще один Інтерсіті+ сполученням Київ – Львів. Поїзд курсуватиме 18 листопада.

На швидкісному потязі пасажири зможуть доїхати зі Львова до Києва всього за 5 годин. Квитки вже можна придбати на сайті Укрзалізниці або у касах. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба компанії.

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Детальніше про додатковий потяг Львів – Київ

Додатковий Інтерсіті+ №705/706 сполученням Київ – Львів призначили на 18 листопада.

Швидкісний потяг Hyundai відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00. До Львова він приїде орієнтовно через 5 годин, тобто о 11:09.

Своєю чергою, зі Львова до Києва потяг вирушатиме о 18:46. Він прибуде у столицю о 23:53.

Зверніть увагу! Квитки на швидкісний потяг сполученням Львів – Київ вже можна придбати на сайті Укрзалізниці або у касах.