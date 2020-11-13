Укрзалізниця планує запустити новий швидкісний потяг з Києва до Закарпаття, який їхатиме через Львів. Щоб реалізувати цей проєкт, державі потрібно витратити 40 мільйонів гривень.

На новому Інтерсіті+ з Києва до Мукачева можна буде доїхати всього за 9 годин. Тому цей проєкт однозначно себе виправдає. Про це заявив заступник голови Закарпатської ОДА Віталій Цвігун на форумі Re:Open Zakarpattia, повідомив ZAXID.NET.

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Проєкт коштуватиме 40 мільйонів гривень

Укрзалізниця хоче запустити новий швидкісний потяг з Києва до Мукачева. За словами Цвігуна, для цього проєкту на Крюківському заводі спеціально виготовлять 2 потяги "Тарпан".

Поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу подолав маршрут, хоча були зауваження. Ми звернулися до цього заводу з проханням побудувати 2 поїзди з врахуванням зауважень, щоб ці поїзди могли безперешкодно проходити до Мукачева зі швидкістю, яка відповідає класу Інтерсіті+,

– додав посадовець.

Закарпатська облдержадміністрація звернулася до Кабміну з проханням виділити гроші на фінансування цього проєкту. Два потяги та їх оптимізація для швидкісного руху через Карпати коштуватиме держбюджету орієнтовно 40 мільйонів гривень.

Цвігун зазначив, що такий недешевий проєкт однозначно себе виправдає, адже з Києва до Мукачева можна буде доїхати лише за 9 годин.

Коротко про форум Re:Open Zakarpattia