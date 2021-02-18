"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових потягів через Львів: куди можна поїхати

16:38

"Укрзалізниця" оголосила про призначення 5 додаткових потягів на перші вихідні березня, які курсуватимуть через Львів. Зокрема, львів'яни зможуть поїхати до Києва, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців та Одеси.