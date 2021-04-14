Укрзалізниця відновлює рух потяга Львів – Ужгород

Джерело:Укрзалізниця
З 16 квітня на Львівській залізниці відновлять рух регіонального поїзда Львів – Ужгород. Потяг №829/830 скасували понад рік тому.
В Укрзалізниці пояснили, що поїзд відновили, аби сполучити найбільш привабливі міста Карпат та Закарпаття. У такий спосіб хочуть гарантувати безпечний відпочинок у горах – без скупчення людей у транспорті.
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Потяг курсуватиме щоденно. З Ужгорода він вирушатиме о 5:13 ранку кожного дня, окрім середи, прибуваючи до Львова о 10:59. Зі Львова, відповідно, виїжджатиме щодня, окрім вівторка, о 16:37, а прибуватиме на кінцеву станцію о 22:22.
В Укрзалізниці обіцяють, що забезпечать безпечну розсадку пасажирів. Також працівники компанії стежитимуть за ретельною дезінфекцією контактних поверхонь поїзда перед кожним рейсом.
Зазначимо, що через карантин Укрзалізниця у березні – квітні внесла часткові зміни в розклад поїздів далекого сполучення. У частини напрямів на захід України зменшиться кількість рейсів, а деякі просто скасували. Проте у компанії наголошують, потяги готові відновити у будь-який момент – за послаблення обмежень.
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