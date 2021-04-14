Укрзалізниця відновлює рух потяга Львів – Ужгород

З 16 квітня на Львівській залізниці відновлять рух регіонального поїзда Львів – Ужгород. Потяг №829/830 скасували понад рік тому.

В Укрзалізниці пояснили, що поїзд відновили, аби сполучити найбільш привабливі міста Карпат та Закарпаття. У такий спосіб хочуть гарантувати безпечний відпочинок у горах – без скупчення людей у транспорті.

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Потяг курсуватиме щоденно. З Ужгорода він вирушатиме о 5:13 ранку кожного дня, окрім середи, прибуваючи до Львова о 10:59. Зі Львова, відповідно, виїжджатиме щодня, окрім вівторка, о 16:37, а прибуватиме на кінцеву станцію о 22:22.

Зупинки потяга Львів – Ужгород:

Миколаїв-Дністровський,

Стрий,

Сколе,

Тухля,

Славське,

Лавочне,

з.п. Опорець,

Воловець,

Свалява,

з.п. Карпати,

Мукачево,

Батьово,

Чоп.

У компанії обіцяють безпечну розсадку пасажирів

Вартість проїзду –, у потязі буде 8 вагонів.

В Укрзалізниці обіцяють, що забезпечать безпечну розсадку пасажирів. Також працівники компанії стежитимуть за ретельною дезінфекцією контактних поверхонь поїзда перед кожним рейсом.

Через карантин Укрзалізниця змінила графік руху потягів

Зазначимо, що через карантин Укрзалізниця у березні – квітні внесла часткові зміни в розклад поїздів далекого сполучення. У частини напрямів на захід України зменшиться кількість рейсів, а деякі просто скасували. Проте у компанії наголошують, потяги готові відновити у будь-який момент – за послаблення обмежень.

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