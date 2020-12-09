Укрзалізниця продовжує активно готуватись до новорічних та різдвяних свят. Тому компанія запустила ще один додатковий потяг через Львів сполученням Миколаїв – Рахів.

Потяг Миколаїв – Рахів курсуватиме з 23 грудня до 18 січня. Квитки на нього вже можна придбати на сайті компанії чи в касах. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Коли та як курсуватиме потяг Миколаїв – Рахів

Додатковий потяг сполученням Миколаїв – Рахів курсуватиме через Львів у період новорічних та різдвяних свят – з 23 грудня 2020 року до 18 січня 2021 року.

З Миколаєва потяг відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року та 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року.

З Рахова в Миколаїв потяг вирушатиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року та 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року.

У Львів з Миколаєва потяг прибуватиме о 15:20. Стоянка поїзда у Львові триватиме 26 хвилин – він вирушатиме в Рахів о 15:46. На кінцеву зупинку потяг прибуватиме о 23:37.

У зворотному напрямку, з Рахова, потяг вирушатиме о 00:27. Таким чином він прибуватиме у Львів о 8:30. До Миколаєва він доїжджатиме до 6:06 наступного дня.

Зверніть увагу! Квитки на потяг Миколаїв – Рахів вже можна придбати в залізничних касах та на сайті Укрзалізниці.