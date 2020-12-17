Укрзалізниця запускає 2 додаткові потяги у період новорічних та різдвяних свят. Завдяки цьому жителі півдня та сходу України зможуть зручно доїхати у місця зимового відпочинку в Ужгороді та Ворохті.

З 24 грудня Укрзалізниця запускає ще 2 потяги сполученням Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта. Обидва поїзди курсуватимуть через Львів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Як курсуватимуть потяги Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта

З 24 грудня цього року Укрзалізниця запускає поїзди Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта, які курсуватимуть через день.

Завдяки цим додатковим поїздам жителі східних та південних регіонів України отримають пряме сполучення з місцями зимового відпочинку.

Розклад руху потяга Ужгород – Херсон

З Ужгорода потяг відправлятиметься у парні дати, а з Херсона – в непарні.

Потяг Ужгород – Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21, а прибуватиме до Херсона о 13:59.

У зворотному напрямку відправлення з Херсона о 15:10. Потяг прибуде до Ужгорода о 13:11.

Потяг матиме зупинки на таких станціях:

Мукачево,

Львів,

імені Тараса Шевченка,

Долинська,

Кривий Ріг,

Апостолове.

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Розклад руху потяга Харків – Полтава – Ворохта

З 24 до 30 грудня з Харкова потяг відправлятиметься у парні дати, а з 1 до 11 січня – в непарні. Своєю чергою, потяг курсуватиме з Ворохти з 25 до 31 грудня у непарні дати, а з 2 до 12 січня – у парні.

Поїзд Харків – Полтава – Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28, а прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби.

З Ворохти відправлення о 13:51. Так, потяг прибуде до Харкова о 13:20.

Завдяки цьому потягу пасажири можуть зручно доїхати до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

Зверніть увагу! З розкладом потягів Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта можна ознайомитись на сайті Укрзалізниці, а квитки придбати в залізничних касах або онлайн.