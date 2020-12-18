Укрзалізниця призначила 2 додаткові потяги через Львів на свята – Київ – Львів – Рахів та Чернівці – Одеса. Квитки вже можна придбати у касах або на сайті Укрзалізниці.

Зважаючи на попит та побажання пасажирів, потягу Київ – Рахів з 18 грудня призначили додаткові зупинки. Тепер він зупинятиметься у Татарові та Квасах. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

До теми Укрзалізниця запустить ще 2 додаткові потяги на свята: куди та коли вони курсуватимуть

Коли почнуть курсувати додаткові потяги через Львів

Чернівці – Одеса

Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Одеси на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року. Потяг відправлятиметься з Одеси о 16:39. Він прибуде до Львова о 4:21, а до Чернівців – о 10:00.

Додаткові рейси потяга Чернівці – Одеса з Чернівців відправлятимуться 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 й 10 січня 2021 року. Потяг відбуватиме з Чернівців о 15:35, а прибуде до Львова о 21:19. В Одесу потяг приїде о 10:01.

Потяг Чернівці – Одеса матиме такі зупинки:

Снятин,

Коломия,

Івано-Франківськ,

Ходорів,

Тернопіль,

Жмеринка,

Крижопіль,

Подільськ.

Київ – Львів – Рахів

Потяг здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року. Відправлення з Києва – о 15:02. Потяг прибуде до Львова о 23:46, а до Рахова – о 6:58.

З Рахова додаткові рейси відбудуться 1, 3 та 9 січня 2021 року. Потяг відправлятиметься з Рахова о 18:00. Він прибуде у Львів о 00:58, а до Києва – о 9:55.

Потяг Київ – Львів – Рахів матиме такі зупинки:

Шепетівка,

Івано-Франківськ,

Яремче,

Татарів,

Ворохта,

Ясіня,

Кваси.

Також через попит та побажання пасажирів потяг зупинятиметься у Татарові та Квасах.

Зверніть увагу! З розкладом цих додаткових потягів можна ознайомитися за посиланням. Квитки можна придбати в залізничних касах або на сайті Укрзалізниці.