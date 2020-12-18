Укрзалізниця запустить додаткові потяги через Львів на свята: коли вони почнуть курсувати
Укрзалізниця призначила 2 додаткові потяги через Львів на свята – Київ – Львів – Рахів та Чернівці – Одеса. Квитки вже можна придбати у касах або на сайті Укрзалізниці.
Зважаючи на попит та побажання пасажирів, потягу Київ – Рахів з 18 грудня призначили додаткові зупинки. Тепер він зупинятиметься у Татарові та Квасах. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
До теми Укрзалізниця запустить ще 2 додаткові потяги на свята: куди та коли вони курсуватимуть
Коли почнуть курсувати додаткові потяги через Львів
Чернівці – Одеса
Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Одеси на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року. Потяг відправлятиметься з Одеси о 16:39. Він прибуде до Львова о 4:21, а до Чернівців – о 10:00.
Додаткові рейси потяга Чернівці – Одеса з Чернівців відправлятимуться 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 й 10 січня 2021 року. Потяг відбуватиме з Чернівців о 15:35, а прибуде до Львова о 21:19. В Одесу потяг приїде о 10:01.
Потяг Чернівці – Одеса матиме такі зупинки:
- Снятин,
- Коломия,
- Івано-Франківськ,
- Ходорів,
- Тернопіль,
- Жмеринка,
- Крижопіль,
- Подільськ.
Київ – Львів – Рахів
Потяг здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року. Відправлення з Києва – о 15:02. Потяг прибуде до Львова о 23:46, а до Рахова – о 6:58.
З Рахова додаткові рейси відбудуться 1, 3 та 9 січня 2021 року. Потяг відправлятиметься з Рахова о 18:00. Він прибуде у Львів о 00:58, а до Києва – о 9:55.
Потяг Київ – Львів – Рахів матиме такі зупинки:
- Шепетівка,
- Івано-Франківськ,
- Яремче,
- Татарів,
- Ворохта,
- Ясіня,
- Кваси.
Також через попит та побажання пасажирів потяг зупинятиметься у Татарові та Квасах.
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