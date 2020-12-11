Укрзалізниця запускає регіональний потяг сполученням Львів – Ужгород. Графік його руху розробили так, щоб пасажирам було зручно пересісти на нього зі швидкісного потяга Славське – Київ, щоб доїхати на відпочинок у курортні міста.

Потяг Львів – Ужгород почне курсувати з 14 грудня. Пасажири вже мають можливість придбати квитки. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. До теми Укрзалізниця запустить на свята додатковий потяг через Львів: деталі Як саме курсуватиме потяг Львів – Ужгород У перший рейс потяг Львів – Ужгород відправиться 14 грудня об 11:00 зі Львова. В Ужгород він повинен доїхати о 16:45. Потяг матиме зупинку в Славському з 13:10 до 13:38.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься 15 грудня о 12:45. Так, він повинен прибути до Львова о 18:56. Зупинка в Славському – з 16:01 до 16:06. Графік потяга Львів – Ужгород склали так, щоб у Славському пасажири швидкісного поїзда Київ – Славське могли зручно на нього пересісти. Так, люди зможуть з легкістю доїхати до Сваляви, Воловця та інших курортних міст. Потяг Львів – Ужгород, курсуючи в обох напрямках, матиме такі зупинки: Сколе,

Стрий,

Славське,

Лавочне,

Воловець,

Свалява,

Карпати,

Мукачево,

Батьово. Зверніть увагу! Пасажири вже мають можливість придбати квитки на потяг Львів – Ужгород на сайті Укрзалізниці чи у касах. Вартість проїзду становить від 71 грн до 81 гривні залежно від дня подорожі.