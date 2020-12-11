Укрзалізниця запустить потяг зі Львова до Ужгорода: коли він почне курсувати
Укрзалізниця запускає регіональний потяг сполученням Львів – Ужгород. Графік його руху розробили так, щоб пасажирам було зручно пересісти на нього зі швидкісного потяга Славське – Київ, щоб доїхати на відпочинок у курортні міста.
Потяг Львів – Ужгород почне курсувати з 14 грудня. Пасажири вже мають можливість придбати квитки. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
До теми Укрзалізниця запустить на свята додатковий потяг через Львів: деталі
Як саме курсуватиме потяг Львів – Ужгород
- У перший рейс потяг Львів – Ужгород відправиться 14 грудня об 11:00 зі Львова. В Ужгород він повинен доїхати о 16:45. Потяг матиме зупинку в Славському з 13:10 до 13:38.
- У зворотному напрямку потяг відправлятиметься 15 грудня о 12:45. Так, він повинен прибути до Львова о 18:56. Зупинка в Славському – з 16:01 до 16:06.
Графік потяга Львів – Ужгород склали так, щоб у Славському пасажири швидкісного поїзда Київ – Славське могли зручно на нього пересісти. Так, люди зможуть з легкістю доїхати до Сваляви, Воловця та інших курортних міст.
Потяг Львів – Ужгород, курсуючи в обох напрямках, матиме такі зупинки:
- Сколе,
- Стрий,
- Славське,
- Лавочне,
- Воловець,
- Свалява,
- Карпати,
- Мукачево,
- Батьово.
Поділитися новиною