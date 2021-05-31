Укрзалізниця змінила розклад руху кількох приміських поїздів на Львівщині

Укрзалізниця змінила графік руху 2 приміських поїздів на Львівщині. Через ремонт колій тимчасових змін у русі зазнають потяги сполученням Львів – Сянки та Тернопіль – Підвисоке – Ходорів.

Наразі працівники Укрзалізниці ремонтують колії на станції Оброшин та перегоні Козова – Потутори. Тому змін у русі зазнають приміські потяги, які курсують цими напрямками.

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На Львівщині змінили графік руху приміських поїздів

Через ремонт колій на станції Оброшин та на перегоні Козова – Потутори на Львівщині тимчасово змінили розклад руху поїздів приміського сполучення – Львів – Сянки та Тернопіль – Підвисоке – Ходорів.

Як курсуватимуть потяги Львів – Сянки та Тернопіль – Підвисоке – Ходорів:

31 травня та 2 червня поїзди № 6021, № 6025 Львів – Сянки та № 6022, № 6018 Сянки – Львів не курсуватимуть.

та поїзди № 6021, № 6025 Львів – Сянки та № 6022, № 6018 Сянки – Львів не курсуватимуть. 1 червня не курсуватимуть поїзди № 6018 Сянки – Львів та № 6025 Львів – Сянки.

не курсуватимуть поїзди № 6018 Сянки – Львів та № 6025 Львів – Сянки. 3 червня не курсуватиме поїзд № 6018 Сянки – Львів.

не курсуватиме поїзд № 6018 Сянки – Львів. Упродовж 1 – 5 та 7 – 11 червня поїзд № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Ходорів курсуватиме лише до станції Козова та у зворотному напрямку.