Вакцинація та хабарі в системі освіти: Садовий поговорив зі Шмигалем

Денис Шмигаль 16 квітня прибув з робочою поїздкою до Львова. Прем'єр-міністр зустрівся з Андрієм Садовим та обговорив актуальні питання для міста.

Деталі розмови чиновників

Мер Львова наголосив, що місто перебуває у лідерах за кількістю щеплень проти коронавірусу. Однак для ефективної вакцинації потрібно більше препарату.

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За словами Садового, наразі є проблема у кількості вакцин. Через це місцева влада сподівається на підтримку уряду.

Український транспорт

Мер Львова пояснив, що хоче купувати транспорт для міста від українського виробника. Однак, не може, адже ціни на нього вдвічі більші.

Ми хочемо купувати автобуси та трамваї українського виробництва. Але ціни на них не можуть бути вдвічі більшими. Сьогодні виробники потребують підтримки з боку держави. Низька кредитна ставка – правильний вихід із цієї ситуації,

– сказав мер.

Реверсна дотація

Садовий розповів Шмигалю, що 750 мільйонів гривень реверсної дотації, які цього року забирають з бюджету Львова – це крадіжка.

"Зараз всі міста у кризовій ситуації, тому гроші треба використовувати мудро. Навіть швидка зміна бюджетного кодексу не допоможе", – наголосив чиновник.

Він запропонував повернути ці кошти як дотації на освіту, медицину чи будь-яку іншу галузь.

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Хабарі у системі освіти

Мер Львова відреагував на текст журналістки Олесі Яремчук про те, як вона не могла захистити кандидатську без хабарів. Чиновник розповів прем'єру про ситуацію те передав пропозиції Олесі, як можна змінити ситуацію.

Вважаю, цей досвід має стати рушієм змін для української науки. Дуже сподіваюсь, що історія вийде з фейсбучної бульбашки. І якісні зміни почнуться,

– заявив Садовий.