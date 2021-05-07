Директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис на брифінгу 7 травня розповів, що другу дозу вакцини робитимуть препаратом CoviShield. Саме ним проводили перші щеплення медикам, які працюють з хворими на коронавірус.
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Коли почнеться введення другої дози вакцини
Чемерис розповів, що 6 травня двоє медиків вже отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Проте це були "поодинокі випадки". Згідно з планом вакцинації, введення другої дози препарату розпочнеться наприкінці травня.
У нас є визначений період для ревакцинації від коронавірусу. Фактично ми тільки до нього доходимо, бо перша вакцинація була проведена 25 лютого. Відповідно 25 травня ми розпочинатимемо етап ревакцинації,
– зазначив посадовець.
Чемерис додав, що наприкінці травня вводитимуть другу дози вакцини людям, яких щепили від коронавірусу препаратом CoviShield.
Щеплення отримали понад 56 тисяч жителів області
Станом на 7 травня на Львівщині від коронавірусу провакцинували 56,58 тисячі людей. Зокрема, 6 травня мобільні бригади зробили щеплення понад 2,78 тисячі жителів області.
Чемерис зазначив, що на Львівщині найбільше щеплень зробили препаратом CoviShield – понад 38 тисяч. Своєю чергою, дозу вакцини AstraZeneca отримали 12 тисяч людей, CoronaVac – 5 тисяч, а Pfizer – 2 тисячі жителів області.
"Вакцинація на Львівщині проходить активно. Залучені пункти щеплення. Окрім того, мобільні бригади справляються з тими навантаженнями, які є", – розповів посадовець.
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Коротко про вакцинацію на Львівщині
- Вакцинацію на Львівщині проводять безкоштовно трьома вакцинами.
- Препаратом CoronaVac, яку виготовляють в Китаї, роблять щеплення освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та людям, які за ними доглядають.
- Американською вакциною Pfizer щеплять мешканців та персонал будинків для літніх людей, надзвичайників та прикордонників.
- Усім іншим жителям області щеплення роблять індійським препаратом Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та вакциною Astra Zeneca-SKBio, яку виготовляють у Південній Кореї. Ці вакцини є ідентичними за складом, тому можуть замінювати одна одну.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу