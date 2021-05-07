Вакцинація на Львівщині: коли почнуть робити друге щеплення препаратом CoviShield

На Львівщині продовжується вакцинація від коронавірусу. Жителів області, які вже отримали першу дозу препарату CoviShield, невдовзі знову щепитимуть.

Директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис на брифінгу 7 травня розповів, що другу дозу вакцини робитимуть препаратом CoviShield. Саме ним проводили перші щеплення медикам, які працюють з хворими на коронавірус.

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Коли почнеться введення другої дози вакцини

Чемерис розповів, що 6 травня двоє медиків вже отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Проте це були "поодинокі випадки". Згідно з планом вакцинації, введення другої дози препарату розпочнеться наприкінці травня.

У нас є визначений період для ревакцинації від коронавірусу. Фактично ми тільки до нього доходимо, бо перша вакцинація була проведена 25 лютого. Відповідно 25 травня ми розпочинатимемо етап ревакцинації,

– зазначив посадовець.

Чемерис додав, що наприкінці травня вводитимуть другу дози вакцини людям, яких щепили від коронавірусу препаратом CoviShield.

Щеплення отримали понад 56 тисяч жителів області

Вакцинація від коронавірусу на Львівщині розпочалась 25 лютого. Щеплення робили препаратом CoviShield. Інтервал між введеннями двох доз вакцини становить 90 днів.

Станом на 7 травня на Львівщині від коронавірусу провакцинували 56,58 тисячі людей. Зокрема, 6 травня мобільні бригади зробили щеплення понад 2,78 тисячі жителів області.

Чемерис зазначив, що на Львівщині найбільше щеплень зробили препаратом CoviShield – понад 38 тисяч. Своєю чергою, дозу вакцини AstraZeneca отримали 12 тисяч людей, CoronaVac – 5 тисяч, а Pfizer – 2 тисячі жителів області.

"Вакцинація на Львівщині проходить активно. Залучені пункти щеплення. Окрім того, мобільні бригади справляються з тими навантаженнями, які є", – розповів посадовець.

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Коротко про вакцинацію на Львівщині

Вакцинацію на Львівщині проводять безкоштовно трьома вакцинами.

Препаратом CoronaVac , яку виготовляють в Китаї, роблять щеплення освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та людям, які за ними доглядають.

, яку виготовляють в Китаї, роблять щеплення освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та людям, які за ними доглядають. Американською вакциною Pfizer щеплять мешканців та персонал будинків для літніх людей, надзвичайників та прикордонників.

щеплять мешканців та персонал будинків для літніх людей, надзвичайників та прикордонників. Усім іншим жителям області щеплення роблять індійським препаратом Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та вакциною Astra Zeneca-SKBio, яку виготовляють у Південній Кореї. Ці вакцини є ідентичними за складом, тому можуть замінювати одна одну.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу