Вакцинація триває: 930 львівських медиків отримали щеплення від коронавірусу

У Львові 930 медиків отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення проводять члени мобільних бригад 2 та 4 міських поліклінік, які пройшли навчання щодо роботи з вакциною Covishield.
Перший етап вакцинації розпочався у Львові 25 лютого. Протягом цього часу у місті встигли провакцинувати працівників 14 медзакладів.
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930 медиків отримали перші дози вакцини
Спочатку львівських медиків вакцинувала лише мобільна бригада 2 міської поліклініки, члени якої пройшли навчання в Києві щодо роботи з вакциною Covishield. Проте пізніше до процесу приєдналась мобільна бригада 4 міської поліклініки, яка також пройшла навчання.
Навчання для мобільних бригад проводили фахівці на базі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. З 15 березня у Львові планують залучити до вакцинації ще 3 бригади.
Перше щеплення отримали працівники 14 львівських медзакладів:
- обласної інфекційної лікарні;
- 8 міської клінічної лікарні;
- регіонального центру легеневого здоров’я;
- міської клінічної лікарні швидкої допомоги й обласного центру екстреної медичної допомоги;
- обласного лабораторного центру та лабораторій, які проводять аналізи на COVID;
- обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит";
- військово-медичного клінічного центру Західного регіону;
- міського пологового клінічного будинку № 1 та обласної клінічної лікарні;
- 5 міської клінічної лікарні;
- лікарні "Госпіс";
- Центру громадського здоров’я;
- обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи;
- клінічної лікарні Львівської залізниці;
- шпиталю імені Митрополита Шептицького.
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Коротко про вакцинацію у Львові
- На Львівщину 25 лютого надійшла перша партія вакцини від коронавірусу.
- Область отримала 42,2 тисячі доз вакцини Covishield, яку виготовляють в Індії за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca.
- Ними планують вакцинувати 21,1 тисячі людей – по 2 дози на людину.
- Першими щеплення отримують медики, які працюють з хворими на коронавірус, та працівники мобільних бригад з імунізації.
- Перед вакцинацією пацієнта оглядає лікар. Після цього людина підписує згоду і її вакцинують.
- Упродовж 30 хвилин після щеплення, медики наглядають за станом пацієнта. Якщо ніяких нарікань у людини немає, її відпускають додому.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу