Такого немає ні в США, ні в Британії, – Садовий про вакцинацію проти COVID-19 у Львові

У Львові 25 лютого почалась вакцинація від COVID-19. Першими щеплення отримують медики в різних лікарнях міста, відмов фактично немає.

Вакцинація у місті йде за планом. Ті, хто має бути провакцинований, нормально ставляться до ситуації, сприймають її, як реальність. Про це розповів мер міста Андрій Садовий в ефірі програми "Про головне".

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"Ми вакцинували медиків Обласної інфекційної лікарні – 50 людей, які працюють з хворими. Сьогодні (26 лютого – 24 канал) вакцинація відбувається у 8-й лікарні. З понеділка, 1 березня, вакцинацію проводитимуть в Центрі легеневого здоров'я, потім – у Лікарні швидкої допомоги. Все йде за планом", – сказав мер Львова.

Пункти вакцинації для львів'ян

За словами Садового, львів'яни активно цікавляться, коли почнеться вакцинування для них. Для цього у Львові вже підготували 10 стаціонарних пунктів. Вони відповідають всім вимогам чинного законодавства і здорового глузду. Вони поділені на 3 великі зони:

люди приходять і очікують вакцинацію, лікар перевіряє їхній стан здоров'я; саме місце вакцинування; відпочинок після вакцинації – 30 хвилин.

"Чесно кажучи, такого порядку нема ні в США, ні у Великій Британії. Ми також підготували 10 мобільних бригад, які виїжджають на вакцинації в лікарні та установи, потім, ймовірно, – у військові частини", – додав Андрій Садовий.

Андрій Садовий про вакцинацію у Львові: дивіться відео



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу