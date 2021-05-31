Вакцинація триває у хорошому темпі, – голова Львівської ОДА

У Львові в центрі вакцинації щепилось менше людей, ніж в Києві. Водночас у місті переконані, що темпи імунізації можна вважати непоганими.
У Львові в центрі вакцинації працювали 4 бригади. Про це розповів голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
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"Ми планували щепити до тисячі людей. За вихідні щепили 1041 (особу – 24 канал), тому я вважаю, що вакцинація триває у дуже хорошому темпі", – зазначив Максим Козицький.
Він пояснив, що наразі все залежить від кількості вакцин, яку отримає місто – якщо буде достатня кількість препарату, то є ймовірність організації 2 додаткових центрів вакцинації.
Ситуація з вакцинацією у Львові
За словами Максима Козицького, у місті щодня фіксують від 50 до 250 нових випадків інфікування коронавірусом після виходу з червоної зони.
Наразі заповнені менше, ніж 20% виділених для пацієнтів з COVID-19 ліжкомісць. Ситуація контрольована і ми готові виконувати завдання, які перед нами буде ставити Міністерство охорони здоров'я,
– сказав голова Львівської ОДА.
Максим Козицький розповів про імунізацію у Львові: дивіться відео
Що відомо про центр вакцинації у Львові
- У Львові центр вакцинації розгорнули на території стадіону "Арена Львів".
- Вакцинували людей, які записались у чергу на щеплення проти коронавірусу у додатку Дія. Імунізацію проводили вакциною CoronaVac.