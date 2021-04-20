Найближчим часом на Львівщину приїде друга партія вакцини від коронавірусу Covishield. Область отримає 21 тисячу доз препарату.

Жителів Львівщини продовжують вакцинувати від коронавірусу. Для цього область отримала вакцини трьох виробників: 42 тисячі доз препарату Covishield, 11,24 тисячі доз CoronaVac та 1170 доз Pfizer.

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Львівщина очікує партію вакцини Covishield

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що невдовзі Львівщина отримає 21 тисячу доз вакцини Covishield. Сам нею в області провакцинували найбільшу кількість людей – понад 36 тисяч людей. Своєю чергою, щеплення препаратом Coronavac зробили 350 людям, а Pfizer – 150 жителям області.

Наступну партію вакцини Covishield ми очікуємо найближчим часом, можливо навіть цього тижня. Львівська область, за попередніми даними, отримає близько 21 тисячу доз, які будуть розраховані на ревакцинацію. Вакцину Pfizer Львівщина отримає в міру її використання,

– зазначив посадовець.

Станом на 20 квітня від коронавірусу провакцинували понад 36,75 тисячі жителів Львівщини. Область посідає 2 місце в Україні за темпами вакцинації.

На Львівщині збільшується кількість охочих щепитись

Чемерис розповів, що на Львівщині збільшується кількість охочих вакцинуватися від коронавірусу.

"Загалом на Львівщині працює 9 мобільних бригад, які навчені на Covishield, 3 – на Coronavac та 2 – Pfizer. Кількість бригад буде збільшуватися, оскільки паралельно проходять навчання", – додав посадовець

Він також зазначив, що в області хочуть максимально розширити кількість тимчасових пунктів щеплень та збільшити кількість персоналу, який здійснюватиме вакцинацію.

Зверніть увагу! Вакцинація від коронавірусу на Львівщині розпочалась 25 лютого. Наразі щеплення роблять медикам, літнім людям (віком від 65 років), громадським діячам, військовим, освітянам, персоналу та мешканцям будинків для літніх людей, рятувальникам та прикордонникам.

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Як можна записатись на вакцинацію проти коронавірусу

Жителі Львівщини можуть записатись у список очікування на щеплення залишковими дозами вакцини кількома шляхами:

через державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія";

мобільний додаток "Дія";

національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19;

через сімейного лікаря;

окремий портал МОЗ про вакцинацію.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу