Станом на 23 квітня на Львівщині провакцинували понад 39 тисяч людей. У ЛОДА розповіли, що в області не зафіксували тяжких випадків після вакцинації. Усі побічні ефекти після щеплення були незначними.

Вакцинація на Львівщині почалась 25 лютого. Найбільше щеплень зробили препаратом Covishield.

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На Львівщині мало випадків побічних реакцій на вакцинацію

Загалом на Львівщині провакцинували від коронавірусу понад 39,97 тисячі людей. Препаратом Covishield щеплення зробили 38 тисячам жителів області. Дозу вакцини CoronaVac отримали 1300 людей, а Pfizer – 640.

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що в області не зафіксували тяжких випадків після вакцинації. Посадовець запевнив, що імунізація є цілком безпечною, адже лише у 0,02% від усіх вакцинованих жителів Львівщини зафіксували незначні побічні ефекти.

Серйозних побічних ефектів на Львівщині не зафіксовано. Загалом кількість несприятливих подій після вакцинації становить 0,02%. Серед побічних реакцій, які були зафіксовані, є висипання по тілу, підвищення температури до 38 градусів та гіпотермія протягом 4 діб,

– зазначив Чемерис

Зверніть увагу! На Львівщині 16 квітня помер 63-річний чоловік після того, як отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Проте медики вважають, що ймовірною причиною його смерті були проблеми з серцем та судинами.

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Перші 2 – 3 тижні після вакцинації – найкритичніші

Чемерис додав, що люди, які інфікувались коронавірусом після вакцинації, перехворіли у легкій формі та не мали жодних клінічних проявів захворювання.

"Найбільш критичними є перші 2 – 3 тижні після вакцинації. В цей період антитіл ще недостатньо і ризик захворіти є найбільшим", – розповів посадовець.

За його словами, з 20 дня після вакцинації ризик інфікуватись коронавірусом є мінімальним. Якщо вірус все ж потрапить в організм людини, то вона може бути носієм COVID-19, але не мати жодних клінічних проявів.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу