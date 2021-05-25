Регіональний координатор з вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут під час брифінгу розповів, що вакцину планують використати для щеплення працівників санаторіїв, спецзв'язку, прокуратури та паливно-енергетичного комплексу. Загалом в області вже провакцинували 74 тисячі людей.
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Львівщина очікує на чергову партію вакцини
За словами Когута, 25 травня Львівщина отримає від міністерства охорони здоров'я черговий транш – 16,08 тисячі доз вакцини CoronaVac. Цю партію, як і всі попередні, використають для вакцинації відповідних груп населення.
Зокрема, це будуть працівники санітарно-курортних закладів, працівники прокуратури, працівники спецзв'язку і велика когорта людей, які віднесені до паливно-енергетичного комплексу, тобто це енергомережі, шахти,
– зазначив координатор.
Окрім цього, Когут наголосив, що в області є достатньо вакцин, щоб зробити друге щеплення тим жителям Львівщини, які вже отримали першу дозу.
"Ми врахували необхідність вакцинації другою дозою, вона у нас є зарезервована. Тому я прошу тих, хто отримав першу дозу, не хвилюватися. В нас є достатня кількість вакцини для вакцинації другою дозою", – запевнив посадовець.
За словами Когута, Львівщина також очікує на прибуття чергової партії вакцини Pfizer. Її використають для щеплення працівників закладів освіти усіх рівнів акредитації.
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Коротко про вакцинацію від коронавірусу на Львівщині
- 24 травня щеплення отримали 1049 жителів Львівщини. Загалом в області провакцинували понад 73,92 тисячі людей. Першу дозу препарату отримали 69,99 тисячі жителів, а дві дози – 3937 людей.
- Наразі Львівщина перебуває на 3 місці за темпами вакцинації в Україні після Києва (110 516 людей) та Дніпропетровської області (84 367 людей).
- В області вакциною Covieshield провакцинували понад 38,4 тисячі людей, Astra Zeneca – 24,07 тисячі людей, CoronaVac – 7686 людей, а Pfizer – 3768.
- Препаратом CoronaVac роблять щеплення освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та людям, котрі доглядають за ними.
- Вакцину Pfizer отримують мешканці та персонал будинків для літніх людей, надзвичайники та прикордонники.
- Усіх інших жителів Львівщини щеплять індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виготовляють у Південній Кореї. Вони обидві є ідентичними за складом та взаємозамінними.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу