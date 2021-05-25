Регіональний координатор з вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут під час брифінгу розповів, що вакцину планують використати для щеплення працівників санаторіїв, спецзв'язку, прокуратури та паливно-енергетичного комплексу. Загалом в області вже провакцинували 74 тисячі людей.

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Львівщина очікує на чергову партію вакцини

За словами Когута, 25 травня Львівщина отримає від міністерства охорони здоров'я черговий транш – 16,08 тисячі доз вакцини CoronaVac. Цю партію, як і всі попередні, використають для вакцинації відповідних груп населення.

Зокрема, це будуть працівники санітарно-курортних закладів, працівники прокуратури, працівники спецзв'язку і велика когорта людей, які віднесені до паливно-енергетичного комплексу, тобто це енергомережі, шахти,

– зазначив координатор.

Окрім цього, Когут наголосив, що в області є достатньо вакцин, щоб зробити друге щеплення тим жителям Львівщини, які вже отримали першу дозу.

"Ми врахували необхідність вакцинації другою дозою, вона у нас є зарезервована. Тому я прошу тих, хто отримав першу дозу, не хвилюватися. В нас є достатня кількість вакцини для вакцинації другою дозою", – запевнив посадовець.

За словами Когута, Львівщина також очікує на прибуття чергової партії вакцини Pfizer. Її використають для щеплення працівників закладів освіти усіх рівнів акредитації.

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Коротко про вакцинацію від коронавірусу на Львівщині

24 травня щеплення отримали 1049 жителів Львівщини. Загалом в області провакцинували понад 73,92 тисячі людей . Першу дозу препарату отримали 69,99 тисячі жителів, а дві дози – 3937 людей.

Львівщини. Загалом в області провакцинували понад . Першу дозу препарату отримали 69,99 тисячі жителів, а дві дози – 3937 людей. Наразі Львівщина перебуває на 3 місці за темпами вакцинації в Україні після Києва (110 516 людей) та Дніпропетровської області (84 367 людей).

вакцинації в Україні після Києва (110 516 людей) та Дніпропетровської області (84 367 людей). В області вакциною Covieshield провакцинували понад 38,4 тисячі людей, Astra Zeneca – 24,07 тисячі людей, CoronaVac – 7686 людей, а Pfizer – 3768.

Препаратом CoronaVac роблять щеплення освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та людям, котрі доглядають за ними.

роблять щеплення освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та людям, котрі доглядають за ними. Вакцину Pfizer отримують мешканці та персонал будинків для літніх людей, надзвичайники та прикордонники.

отримують мешканці та персонал будинків для літніх людей, надзвичайники та прикордонники. Усіх інших жителів Львівщини щеплять індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виготовляють у Південній Кореї. Вони обидві є ідентичними за складом та взаємозамінними.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу