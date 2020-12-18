Ґвалтував 5-річну доньку: на Львівщині засудили горе-батька
У Миколаївському районі Львівщини суд виніс вирок чоловікові, який ґвалтував свою 5-річну доньку. 40-річний чоловік відбуватиме покарання у в'язниці протягом 10 років.
Дівчинка розповіла мамі, що батько її регулярно ґвалтував. Жінка звернулась у поліцію, й чоловіка взяли під варту. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як чоловік ґвалтував власну доньку
- У червні 2018 року 40-річний житель села Тернопілля зґвалтував власну доньку.
- Дівчинці у той час було лише 5 років.
- Про злочин дізналась матір дитини. Дівчинка розповіла, що батько ґвалтував її регулярно.
- Жінка звернулась до поліції, й чоловіка взяли під варту.
- Чоловік заперечував, що ґвалтував доньку. Він наполягав, що це наклеп.
- За його словами, дружина заявила у поліцію навмисне, бо подружжя посварилось.
Який вирок виніс суд
Розслідування і судовий розгляд справи про зґвалтування дитини тривав 2,5 року. Увесь цей час чоловік перебував під вартою.
Стрийський міськрайонний суд 16 грудня визнав зловмисника винним. Суддя виніс йому вирок – 10 років за ґратами.
Проте, за українським законодавством, на це рішення може бути подана апеляція.
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