У Миколаївському районі Львівщини суд виніс вирок чоловікові, який ґвалтував свою 5-річну доньку. 40-річний чоловік відбуватиме покарання у в'язниці протягом 10 років.

Дівчинка розповіла мамі, що батько її регулярно ґвалтував. Жінка звернулась у поліцію, й чоловіка взяли під варту. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

Цікаво Смертельне селфі: 15-річна львів'янка загинула від удару струму – фото

Як чоловік ґвалтував власну доньку

У червні 2018 року 40-річний житель села Тернопілля зґвалтував власну доньку.

Дівчинці у той час було лише 5 років.

Про злочин дізналась матір дитини. Дівчинка розповіла, що батько ґвалтував її регулярно.

Жінка звернулась до поліції, й чоловіка взяли під варту.

Чоловік заперечував, що ґвалтував доньку. Він наполягав, що це наклеп.

За його словами, дружина заявила у поліцію навмисне, бо подружжя посварилось.

Цікаво! У цієї сім’ї є ще 3 дітей. А чоловіка раніше вже судили за тяжкий злочин.

Який вирок виніс суд

Розслідування і судовий розгляд справи про зґвалтування дитини тривав 2,5 року. Увесь цей час чоловік перебував під вартою.

Стрийський міськрайонний суд 16 грудня визнав зловмисника винним. Суддя виніс йому вирок – 10 років за ґратами.

Проте, за українським законодавством, на це рішення може бути подана апеляція.