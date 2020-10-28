На Львівщині 21 жовтня Кам’янка-Бузький районний суд виніс вирок чоловікові, який ґвалтував свою 13-річну доньку. За цей злочин чоловік повинен виплатити матері дитини 300 тисяч гривень моральної компенсації та провести у вʼязниці 9 років.

Ще у грудні 2019 року 50-річного жителя Радехівського району затримали за підозрою у зґвалтування своєї доньки. Чоловіка одразу взяли під варту. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як чоловік ґвалтував власну доньку

На судовому засіданні дівчинка розповіла, що батько ґвалтував її вдома двічі.

Влітку 2019 року дитина гуляла зі своїми друзями на вулиці. Батько покликав її додому. За словами дівчинки, чоловік наказав їй піти у ванну та повністю роздягнутися. Дитина послухала батька. Потім він й сам роздягнувся та зґвалтував доньку.

дитина гуляла зі своїми друзями на вулиці. Батько покликав її додому. За словами дівчинки, чоловік наказав їй піти у ванну та повністю роздягнутися. Дитина послухала батька. Потім він й сам роздягнувся та зґвалтував доньку. Вдруге чоловік зґвалтував дитину у грудні 2019 року. Чоловік сказав доньці лягти біля нього на ліжко. Там він зняв з неї білизну. Дівчинка злякалась та втекла до кімнати брата. Проте чоловік почав лаятись та наказав дочці повернутись. Вона послухала батька і він її знову зґвалтував.

Після кожного зґвалтування батько просив доньку нікому про це не розповідати. Проте дівчинка через деякий час розповіла все своїм друзям, а діти переказали батькам.

Про зґвалтування дівчинки дізнались у школі. Директорка розповіла матері дитини про сексуальне насилля, яке чоловік вчиняв над їхньою дочкою. Жінка звернулась до поліції та написала заяву на ґвалтівника.

Що розповів батько-ґвалтівник

Чоловік зізнався, що ґвалтував свою дочку. Під час слідчо-оперативного експерименту зловмисник показав правоохоронцям де та як він це робив.

У суді чоловік також визнав свою провину, але зазначив, що під час ґвалтування доньки був п'яний. Зловмисник розповів, що він погано пам'ятає деталі. Чоловік запевняв, що проникав у тіло дитини лише пальцями.

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Який вирок виніс суд