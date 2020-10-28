Ґвалтував власну доньку: на Львівщині засудили горе-батька – деталі
На Львівщині 21 жовтня Кам’янка-Бузький районний суд виніс вирок чоловікові, який ґвалтував свою 13-річну доньку. За цей злочин чоловік повинен виплатити матері дитини 300 тисяч гривень моральної компенсації та провести у вʼязниці 9 років.
Ще у грудні 2019 року 50-річного жителя Радехівського району затримали за підозрою у зґвалтування своєї доньки. Чоловіка одразу взяли під варту. Про це повідомляє ZAXID.NET.
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Як чоловік ґвалтував власну доньку
На судовому засіданні дівчинка розповіла, що батько ґвалтував її вдома двічі.
- Влітку 2019 року дитина гуляла зі своїми друзями на вулиці. Батько покликав її додому. За словами дівчинки, чоловік наказав їй піти у ванну та повністю роздягнутися. Дитина послухала батька. Потім він й сам роздягнувся та зґвалтував доньку.
- Вдруге чоловік зґвалтував дитину у грудні 2019 року. Чоловік сказав доньці лягти біля нього на ліжко. Там він зняв з неї білизну. Дівчинка злякалась та втекла до кімнати брата. Проте чоловік почав лаятись та наказав дочці повернутись. Вона послухала батька і він її знову зґвалтував.
Після кожного зґвалтування батько просив доньку нікому про це не розповідати. Проте дівчинка через деякий час розповіла все своїм друзям, а діти переказали батькам.
Про зґвалтування дівчинки дізнались у школі. Директорка розповіла матері дитини про сексуальне насилля, яке чоловік вчиняв над їхньою дочкою. Жінка звернулась до поліції та написала заяву на ґвалтівника.
Що розповів батько-ґвалтівник
Чоловік зізнався, що ґвалтував свою дочку. Під час слідчо-оперативного експерименту зловмисник показав правоохоронцям де та як він це робив.
У суді чоловік також визнав свою провину, але зазначив, що під час ґвалтування доньки був п'яний. Зловмисник розповів, що він погано пам'ятає деталі. Чоловік запевняв, що проникав у тіло дитини лише пальцями.
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Який вирок виніс суд
- Суддя Тарас Котормус взяв до уваги зізнання чоловіка. Проте те, що чоловік був п'яний, коли ґвалтував доньку, вважається обтяжувальною обставиною.
- Суд визнав винним чоловіка у злочині та призначив йому 9 років за ґратами. Цей термін зловмиснику будуть рахувати з дня взяття його під варту – з 24 грудня 2019 року.
- Дружина подала проти чоловіка цивільний позов, у якому попросила компенсувати моральну шкоду. Суд позов повністю задовольнив і тепер чоловік повинен виплатити дівчинці 300 тисяч гривень.
- Вирок суду поки не набрав законної сили. Це станеться після 30 днів з моменту його проголошення.