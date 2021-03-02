Співробітники Галицької митниці в аеропорту "Львів" викрили кількох контрабандистів. Під час огляду у них знайшли телефони і годинники вартістю понад 100 тисяч гривень та понад 10 тисяч євро незадекларованої валюти.

Упродовж 27 та 28 лютого в аеропорті "Львів" митники зафіксували декілька порушень митних правил. Так, 3 українців намагались ввезти 12 мобільних телефонів. Цікаво Кулі замість вітамінів: митники знайшли у поштових відправленнях заборонені товари – фото Як знайшли незадекларовані валюту та товари У 3 пасажирів, які прибули в Україну, під час огляду митники знайшли 3 електронні годинники й 12 мобільних телефонів марок iPhone, Motorola, Samsung, Sony та Xiaomi Redmi.

Їхня загальна вартість становить понад 100 тисяч гривень, що значно перевищує неоподатковувану норму перевезення товарів через митний кордон.

Окрім того, у 2 людей митники вилучили валюту, долари та фунти стерлінги, на суму, що становить майже 100 тисячі гривень.

Готівка перевищувала еквівалент 10 тисяч євро, тому вона підлягала письмовому декларуванню.

Митники склали протокол про порушення митних правил.

Усі незадекларовані товари та гроші вилучили.

Невдовзі митники скерують справи до суду. Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці