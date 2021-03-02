Валюта, телефони та годинники: в аеропорту "Львів" митники викрили контрабандистів – фото

Співробітники Галицької митниці в аеропорту "Львів" викрили кількох контрабандистів. Під час огляду у них знайшли телефони і годинники вартістю понад 100 тисяч гривень та понад 10 тисяч євро незадекларованої валюти.
Упродовж 27 та 28 лютого в аеропорті "Львів" митники зафіксували декілька порушень митних правил. Так, 3 українців намагались ввезти 12 мобільних телефонів.
Цікаво Кулі замість вітамінів: митники знайшли у поштових відправленнях заборонені товари – фото
Як знайшли незадекларовані валюту та товари
- У 3 пасажирів, які прибули в Україну, під час огляду митники знайшли 3 електронні годинники й 12 мобільних телефонів марок iPhone, Motorola, Samsung, Sony та Xiaomi Redmi.
- Їхня загальна вартість становить понад 100 тисяч гривень, що значно перевищує неоподатковувану норму перевезення товарів через митний кордон.
- Окрім того, у 2 людей митники вилучили валюту, долари та фунти стерлінги, на суму, що становить майже 100 тисячі гривень.
- Готівка перевищувала еквівалент 10 тисяч євро, тому вона підлягала письмовому декларуванню.
- Митники склали протокол про порушення митних правил.
- Усі незадекларовані товари та гроші вилучили.
- Невдовзі митники скерують справи до суду.
Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці