Валюта, телефони та годинники: в аеропорту "Львів" митники викрили контрабандистів – фото

2 березня 2021 , 11:21
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Джерело:

Галицька митниця

Співробітники Галицької митниці в аеропорту "Львів" викрили кількох контрабандистів. Під час огляду у них знайшли телефони і годинники вартістю понад 100 тисяч гривень та понад 10 тисяч євро незадекларованої валюти.

Упродовж 27 та 28 лютого в аеропорті "Львів" митники зафіксували декілька порушень митних правил. Так, 3 українців намагались ввезти 12 мобільних телефонів.

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Як знайшли незадекларовані валюту та товари

  • У 3 пасажирів, які прибули в Україну, під час огляду митники знайшли 3 електронні годинники й 12 мобільних телефонів марок iPhone, Motorola, Samsung, Sony та Xiaomi Redmi.
  • Їхня загальна вартість становить понад 100 тисяч гривень, що значно перевищує неоподатковувану норму перевезення товарів через митний кордон.
  • Окрім того, у 2 людей митники вилучили валюту, долари та фунти стерлінги, на суму, що становить майже 100 тисячі гривень.
  • Готівка перевищувала еквівалент 10 тисяч євро, тому вона підлягала письмовому декларуванню.
  • Митники склали протокол про порушення митних правил.
  • Усі незадекларовані товари та гроші вилучили.
  • Невдовзі митники скерують справи до суду.

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці