В Україні 24 січня закінчився локдаун. Попри це, на думку мера Львова Андрія Садового, людям потрібно продовжувати дотримуватись усіх протиепідемічних обмежень до початку вакцинації.

Локдаун трохи дисциплінував людей. Проте важливо, щоб вони продовжували носити маски та дотримувались дистанції. Про це Садовий розповів в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Як локдаун вплинув на ситуацію з коронавірусом у Львові

Садовий закликав львів'ян, не зважаючи на закінчення локдауну, дотримуватись маскового режиму та дистанції в людних місцях.

Локдаун в Україні завершено, і люди вже мають можливість ходити в магазини чи спортивні зали. Але загалом локдаун в нашій країні був досить м’яким, якщо порівнювати з тим, що є в країнах Європи. Якщо порівнювати статистику в них і в нас, то в мене виникає дуже багато запитань,

– зазначив міський голова.

Садовий додав, що станом на 25 січня в міських лікарнях Львова лікуються 373 пацієнти з запаленням легень. У близько 300 людей діагностували коронавірус.

За словами мера Львова, показник хворих на COVID-19 у медзакладах міста падає, але не суттєво. Локдаун, ймовірно, трохи дисциплінував людей. Проте, на думку Садового, все ж важливо, щоб "кожен дбав про себе".

"Потрібно носити маски й зайвий раз не бувати в місцях великого скупчення людей. Поки не почалась вакцинація, варто дотримуватись цих правил", – додав міський голова.

Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірусу на Львівщині хворобу підтвердили у понад 69,4 тисячі людей. На жаль, від ускладнень хвороби померли 2032 пацієнти. Проте понад 57,88 тисячі хворих одужали. За добу 24 січня лабораторні центри провели 189 ПЛР-тестів. Так, на Львівщині підтвердили інфікування коронавірусом ще у 138 людей, серед яких 60 львів'ян.