Інцидент трапився у 2020 році. Постраждалий помер на місці події.

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Жінка вбила співмешканця на Старий Новий рік

Близько опівночі 15 січня 2020 року в квартирі на вулиці Генерала Грекова між жінкою та її співмешканцем виникла суперечка.

Пара святкувала Старий Новий рік, тож чоловік хотів випити ще трохи горілки.

Львів'янка була проти цього, тому почала з ним сваритись.

Під час суперечки жінка взяла ніж і вдарила ним свого коханого у шию.

Чоловік отримав важке поранення і помер на місці.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисницю.

Зверніть увагу! У 2020 році 48-річний чоловік намагався вбити свою вагітну співмешканку. Він дуже ревнував жінку, тож почав з нею сваритись, а потім накинувся на кохану з викруткою. Зловмиснику не вдалось завершити свій задум, бо його злякали перехожі. Внаслідок цього інциденту жінка вижила, проте, на жаль, втратила дитину.

Суд виніс львів'янці вирок

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Затриманій повідомили про підозру. Після завершення досудового розслідування справу скерували на розгляд суду.

Суддя підтримав обґрунтовану позицію прокурорів. Він визнав 57-річну обвинувачену винною та призначив покарання – 7 років і 6 місяців у в'язниці.

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