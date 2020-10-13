У Львові 20-річну студентку Української академії друкарства Личаківський районний суд звільнив від відбування покарання. Раніше суд визнав її винною та призначив рік тюремного ув'язнення.

Дівчина поклала немовля у пакет, в якому воно задихнулось та померло, повідомляє ZAXID.NET.

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Що відомо про студентку

Дівчина народилась у Волинській області у місті Ковель. Наразі вона навчається в Українській академії друкарства у Львові. Студентка нікому не повідомила, що була вагітна. Також вона не була на обліку в поліклініці. Наприкінці лютого 2020 року в орендованій квартирі дівчина самостійно народила дитину.

Як дівчина вбила свою дитину

Немовля народилось живим. Дівчина після того, як перерізала пуповину, поклала дитину в пакет та зав'язала його. Так, немовля задихнулось і померло.

Студентка хотіла приховати вбивство. Вона заховала пакет з мертвим немовлям у шафу її орендованої квартири.

Проте наступного дня дівчині стало погано і її сусідка викликала "швидку". Саме медики повідомили правоохоронців про цей злочин.

На суді студентка визнала свою провину. Вона запевняла, що думала, що немовля народилось вже мертвим.

Дівчину визнали винною, але потім скасували покарання

Суддя Личаківського райсуду Назар Стрепко дослідив усі докази та визнав дівчину винною у вбивстві своєї дитини. Студентці призначили рік тюремного ув'язнення. Проте пізніше її звільнили від покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну. Протягом усього цього періоду дівчина повинна періодично приходити до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміни місця роботи чи проживання. Також студентці заборонено без дозволу виїжджати за кордон.