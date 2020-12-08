Вбили валютника та вкрали 1,4 мільйона гривень: суд виніс вирок одному зі зловмисників – фото
Личаківський райсуд 4 грудня виніс перший вирок у справі про вбивство валютника у центрі Львова. Одного зі зловмисників засудили до 9 років за ґратами. Він та його спільники застрелили валютника й вкрали в нього 1,4 мільйона гривень.
Роберта Запорожця засудили до тюремного ув'язнення. На трьох його спільників ще очікують судові розгляди. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як чоловіки вбили валютника у центрі Львова
- Четверо озброєних чоловіків 22 квітня приїхали на автівці Ford Mondeo на вулицю Академіка Павлова, що у центрі Львова.
- Там вони планували пограбувати двох львів'ян, які мали при собі значну суму грошей.
- Зловмисники побачили з вікна авто своїх жертв, які стояли біля будинку.
- Тоді двоє чоловіків вийшли з машини. Вони, погрожуючи зброєю, хотіли пограбувати валютника та його знайомого.
- Проте 49-річний валютник опирався. Тому зловмисники його застрелили.
- Чоловіки вкрали в нього 1,4 мільйона гривень. Частина цих грошей була у валюті.
Дивіться фото з місця злочину / Фото поліції Львівщини
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Що робив Запорожець під час пограбування
Запорожець зі своїм спільником сиділи під час пограбування в автівці. У суді зловмисник розповів, що вони заблокували виїзд з будинку.
Також Запорожець побив друга валютника, щоб той не втік. Після вбивства та пограбування усі 4 чоловіків втекли з місця злочину.
Який вирок виніс суд
Запорожець уклав угоду з прокурором про визнання винуватості та сприяв слідству.
Колегія суддів Личаківського райсуду Львова у складі Назара Стрепка, Сергія Гирича, Григорія Жовніра дослідила усі матеріали справи. Запорожця визнали винним у розбої. Судді призначили йому покарання – 9 років за ґратами. Проте на вирок суду ще можна подати апеляцію.
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