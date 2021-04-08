У зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий Ігор Байтала. Його тіло прибуде на Львівщину 10 квітня. Прощання із загиблим бійцем відбудеться у центрі Львова.

Байтала загинув у віці 26 років. Військовий був родом з Жидачева, що на Львівщині.

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З бійцем прощатимуться у центрі Львова

Тіло загиблого українського військовослужбовця Ігоря Байтали доправлять на Львівщину у суботу, 10 квітня. Прощання з бійцем відбудеться вранці того ж дня на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку, що розташований у центрі Львова.

Опісля процесія вирушить до Жидачева. Про час та місце поховання повідомлять додатково.

Зверніть увагу! Впродовж 2021 року бойовики на Донбасі вбили щонайменше 31 українського захисника. Найбільше військових загинуло 26 березня – внаслідок обстрілів під Шумами смертельне поранення отримали 4 бійців.

Що відомо про загибель Ігоря Байтали