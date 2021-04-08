Із вбитим українським захисником Ігорем Байталою прощатимуться у Львові
Прощання з Ігорем Байталою відбудеться у Львові / "Українська правда"
У зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий Ігор Байтала. Його тіло прибуде на Львівщину 10 квітня. Прощання із загиблим бійцем відбудеться у центрі Львова.
Джерело:Львівська облдержадміністрація
Байтала загинув у віці 26 років. Військовий був родом з Жидачева, що на Львівщині.
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З бійцем прощатимуться у центрі Львова
Тіло загиблого українського військовослужбовця Ігоря Байтали доправлять на Львівщину у суботу, 10 квітня. Прощання з бійцем відбудеться вранці того ж дня на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку, що розташований у центрі Львова.
Опісля процесія вирушить до Жидачева. Про час та місце поховання повідомлять додатково.
Що відомо про загибель Ігоря Байтали
- Житель Жидачева 26-річний Ігор Байтала проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.
- Ввечері 3 квітня він зник у районі селища Шуми на Донеччині.
- Російські бойовики через 3 дні, 6 квітня, передали тіло загиблого українським військовим.
- Обставини зникнення та загибелі бійця наразі встановлюють.
- У бригаді розглядають різні версії – втрату орієнтування, чи навіть викрадення.
- У Байтала залишилися батьки, брат та двоє сестер.
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