Перед трагічним інцидентом чоловіки посварились. Гарячковий підсудний схопився за табуретку та жорстоко побив свого опонента.

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Чоловік побив знайомого до смерті

Правоохоронці встановили, що трагічний випадок трапився у листопаді 2018 року в одному із сіл Львівщини.

Троє чоловіків у будинку влаштували пиятику.

Під час неї між двома знайомими виник конфлікт.

Підсудний мав неприязні стосунки з постраждалим.

Зловмисник схопився за дерев'яну табуретку та почав бити нею по голові, тулубу та кінцівкам своєї жертви.

Коли опонент впав на землю, підсудний продовжив бити його кулаками.

Постраждалий отримав важкі травми та загинув на місці події.

Суд виніс вирок зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Правоохоронці встановили, що зловмисника вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за інше вбивство, крадіжку та шахрайство.

Під час судового засідання обвинувачений частково визнав свою провину. Підсудний подав на попередній вирок суду апеляцію. Зловмисник наполягав, щоб йому змінили кваліфікацію злочину та призначили мінімальне покарання – 10 років у в'язниці.

Однак суд, вислухавши позицію прокурора, залишив без змін і кваліфікацію події, і попереднє покарання. Найближчі 15 років зловмисник перебуватиме за ґратами.

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