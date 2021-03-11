Ще одне вбивство у Дрогобичі: тіло безвісти зниклого знайшли у саморобному наметі – фото

Дрогобицькі правоохоронці 11 березня знайшли тіло 54-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. Напередодні цей чоловік вийшов з дому та не повернувся.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, причетного до вбивства чоловіка.

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Безвісти зниклого жорстоко вбили

75-річна жителька Дрогобича 9 березня повідомила правоохоронців про зникнення свого 54-річного сина.

Поліція оголосила чоловіка у розшук.

Під час пошуків 11 березня правоохоронці виявили його тіло у саморобному наметі на вулиці Стрийській.

На тілі зниклого знайшли ознаки насильницької смерті.



У саморобному наметі знайшли тіло безвісти зниклого / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". За такий злочин зловмиснику загрожує покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події та зловмисника, причетного до вбивства чоловіка.