Безхатько заявив у суді, що вбив Дацюка, бо той буцімто його образив. Зловмисник вдарив музиканта ножем у груди.

До теми У Львові вбили Олександра Дацюка – соліста рок-гурту "Лесик Band"

Відомого львівського музиканта вбив безпритульний

На вулиці Героїв УПА на автобусній зупинці 7 квітня 2020 року о 21:00 вбили лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка.

Його двічі вдарили у груди ножем. На жаль, ніж потрапив у ділянку серця.

56-річний музикант, отримавши такі сильні поранення, помер у лікарні.

Неподалік місця злочину правоохоронці оперативно розшукали вбивцю музиканта.

Ним виявився 67-річний безпритульний, уродженець Донецької області Анатолій Токарєв.

Відомо, що зловмисник був п'яний. Раніше його вже двічі судили за незаконне зберігання зброї та грабіж.

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Безпритульний вбив музиканта, бо той його образив

Під час судового засідання 15 травня Токарєв визнав свою провину. Зловмисник розповів, що вдарив Дацюка у груди ножем, бо той буцімто його ображав. Чоловік попросив суд позбавити його волі за такий злочин.

Дружина Дацюка розповіла, що дізналася про його смерть з новин. Жінка зазначила, що у музиканта не було ворогів й він не був конфліктною людиною. Дружина не могла пояснити у суді, що саме робив її чоловік на вулиці Героїв УПА у то день. За даними посмертної експертизи, у крові Дацюка виявили 2,12 проміле алкоголю.

Суддя Франківського районного суду Світлана Мартьянова визнала Токарєва винним в умисному вбивстві. Зловмиснику призначила 10 років за ґратами. Термін покарання йому зарахується з моменту затримання – 7 квітня 2020 року.

Зверніть увагу! У Львові у 1990 році Олександр Дацюк створив гурт "Лесик Band". Він був надзвичайно популярним у середині 90-х років. У творчому доробку гурту є багато пісень, які колись вивчали напам'ять й навіть вважали народними. Найвідоміші з них – "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразилія" та інші.