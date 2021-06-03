Разом з дітьми на екскурсію поїхали 5 дорослих. Один з вчителів, намагаючись врятувати хлопчика, отримав переохолодження.

До теми Загибель 6-класника під час екскурсії: у вчительки трапився серцевий напад

Вчителька перебуває у реанімації

Після трагедії, яка трапилась на водоспаді Кам'янка, у 45-річної класної керівниці трапився серцевий напад. Вона потрапила до реанімації у Сколівську центральну районну лікарню. Директор медзакладу Олег Андрусишин розповів, що жінка перебуває у стані середньої тяжкості.

Учора після складної ситуації, яка трапилася на водоспаді, у нашу лікарню госпіталізували 45-річну вчительку. На цей час її стан середньої важкості, вона потребує дообстеження,

– зазначив Андрусишин.

Лікар додав, що наразі вчительку готують до комп'ютерної томографії. В іншу лікарню її не переводитимуть.

"Жінка перебуватиме у нас, її ніде не перевозитимуть. Зараз їй потрібно зробити КТ. Коли буде результат, тоді вирішуватимемо, яким буде подальше лікування пацієнтки й де саме", – підсумував керівник Сколівської райлікарні.

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