Вчителька школяра, який загинув під час екскурсії, досі перебуває в реанімації

Під час екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня загинув 6-класник. У 45-річної вчительки, яка її організувала, трапився серцевий напад. Жінка досі перебуває у реанімації.
Разом з дітьми на екскурсію поїхали 5 дорослих. Один з вчителів, намагаючись врятувати хлопчика, отримав переохолодження.
До теми Загибель 6-класника під час екскурсії: у вчительки трапився серцевий напад
Вчителька перебуває у реанімації
Після трагедії, яка трапилась на водоспаді Кам'янка, у 45-річної класної керівниці трапився серцевий напад. Вона потрапила до реанімації у Сколівську центральну районну лікарню. Директор медзакладу Олег Андрусишин розповів, що жінка перебуває у стані середньої тяжкості.
Учора після складної ситуації, яка трапилася на водоспаді, у нашу лікарню госпіталізували 45-річну вчительку. На цей час її стан середньої важкості, вона потребує дообстеження,
– зазначив Андрусишин.
Лікар додав, що наразі вчительку готують до комп'ютерної томографії. В іншу лікарню її не переводитимуть.
"Жінка перебуватиме у нас, її ніде не перевозитимуть. Зараз їй потрібно зробити КТ. Коли буде результат, тоді вирішуватимемо, яким буде подальше лікування пацієнтки й де саме", – підсумував керівник Сколівської райлікарні.
Коротко про загибель школяра під час екскурсії
- Під час екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня загинув 12-річний учень львівської школи №82.
- Трагедія трапилась об 11:56. Школяр надто близько підійшов до води й впав.
- Вчителі намагались витягнути хлопчика. Один з них отримав переохолодження.
- Рятувальники бензопилою розрізали дерево, за яке зачепився 6-класник.
- Школяра витягнули з води та намагались реанімувати.
- Проте, попри всі зусилля, він помер.
- Управління освіти ЛМР створить комісію, яка розслідуватиме деталі трагедії.