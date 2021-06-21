Вдарило струмом: у підвалі львівської новобудови трагічно загинув підліток

В підвалі однієї з львівських новобудов 19 червня загинув 16-річний хлопець. Його смертельно вразило електричним струмом.
Трагедія трапилась у житловому комплексі "Парус Сіті". Правоохоронці проводять розслідування.
Читайте також Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Хлопець загинув у затопленому підвалі
- Приблизно о 19:40 у ЖК "Парус Сіті", що на вулиці Кульпарківській, 93, трагічно загинув підліток.
- Він перебував у підвалі будинку, який затопило після дощу.
- Там 16-річого львів'янина вдарило струмом.
- Підліток помер до приїзду медиків швидкої.
- Наразі правоохоронці намагаються встановити обставини події.