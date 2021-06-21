Вдарило струмом: у підвалі львівської новобудови трагічно загинув підліток

21 червня 2021 , 10:41
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

В підвалі однієї з львівських новобудов 19 червня загинув 16-річний хлопець. Його смертельно вразило електричним струмом.

Трагедія трапилась у житловому комплексі "Парус Сіті". Правоохоронці проводять розслідування.

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Хлопець загинув у затопленому підвалі

  • Приблизно о 19:40 у ЖК "Парус Сіті", що на вулиці Кульпарківській, 93, трагічно загинув підліток.
  • Він перебував у підвалі будинку, який затопило після дощу.
  • Там 16-річого львів'янина вдарило струмом.
  • Підліток помер до приїзду медиків швидкої.
  • Наразі правоохоронці намагаються встановити обставини події.
Зауважте! У Стрийському районі Львівщини 10 червня водій ВАЗ влетів в електроопору. Від неї на металеву огорожу обірвався дріт під напругою. Чоловік вперся на паркан руками й помер від ураження струмом.
Автор: Ольга Котів